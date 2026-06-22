Оспорвани срещи в Ученическия турнир по плажен волейбол във Варна

Снимки: Община Варна

19 отбора взеха участие в поредното издание на турнира по плажен волейбол за юноши и девойки VIII-X клас, организиран от Българска младежка асоциация за плажни спортове (БМАПС) с подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Призьорите бяха наградени с купи, медали, грамоти и волейболни топки от заместник-кмета на Община Варна с ресор Спорт – София Колева. Въпреки горещото време надпреварата на Южния плаж в морската столица премина при отлична организация, много емоции и атрактивни разигравания.

При девойките в спора за първото място представителките на ВТГ „Г. С. Раковски“ показаха най-стабилна и постоянна игра и заслужено се окичиха със златните медали. Втори остана тимът на IV ЕГ „Фредерик Жюлио-Кюри“, а в спора за третата позиция ПТГ Варна надигра СУ „Неофит Бозвели“.

При юношите също имаше много оспорвани срещи, като в крайна сметка титлата стана притежание на състава на ПГИТ „Д-р Иван Богоров“, които във финала пречупиха съпротивата на възпитаниците на Първа ЕГ. В малкия финал първият тим на МГ „Д-р Петър Берон“ победи втората формация на „математиците“.

Редактор "Екип на Петел",

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