Останки от мамут "изплуваха" от река Дунав край Ряхово

снимки: Община Сливо поле

Критично ниското ниво на река Дунав край русенското село Ряхово разкри останки, за които се предполага, че са от мамут.

Сигналът е подаден от местен жител, който вчера се натъкнал на необичайната находка по дъното на реката.

От Регионалния исторически музей в Русе потвърдиха информацията и уточниха, че са открити долна челюст, два бивника и ребро, предаде БНТ.

Очаква се утре сутринта на място да пристигне екип от експерти, който ще извади костите за последващо обследване. След анализите специалистите ще установят с точност произхода и възрастта на находката.

Редактор "Екип на Петел",

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