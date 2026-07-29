Останки от мамут "изплуваха" от река Дунав край Ряхово
снимки: Община Сливо поле
Критично ниското ниво на река Дунав край русенското село Ряхово разкри останки, за които се предполага, че са от мамут.
Сигналът е подаден от местен жител, който вчера се натъкнал на необичайната находка по дъното на реката.
От Регионалния исторически музей в Русе потвърдиха информацията и уточниха, че са открити долна челюст, два бивника и ребро, предаде БНТ.
Очаква се утре сутринта на място да пристигне екип от експерти, който ще извади костите за последващо обследване. След анализите специалистите ще установят с точност произхода и възрастта на находката.
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