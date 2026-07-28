Останките на 5 мъртви бебета са открити в апартамент във Франция

Снимка: Пиксабей

Останките на 5 мъртви бебета са открити в апартамент в югоизточната част на Франция, където живее семейство, чиято 32-годишна майка току-що е родила здраво дете. Прокуратурата съобщи, че е образувала разследване за убийство на малолетни.

По данни на разследващите именно партньорът на жената е направил зловещото откритие. Той бил обезпокоен, след като за пореден път разбрал твърде късно, че неговата спътница е бременна. На 26 юли тя родила у дома, преди да бъде откарана в болница.

След раждането мъжът започнал да претърсва жилището и направил зловещото откритие. Той незабавно уведомил болницата в Оранж, откъдето е сигнализирана прокуратурата.

Полицията извърши обиск в апартамента на двойката в центъра на град Оранж, предаде АФП.

Съдебен лекар е установил, че откритите кости и останките вероятно принадлежат на пет новородени, съобщиха от прокуратурата. Предстои извършването на аутопсия.

Майката, която все още е хоспитализирана след раждането на здравото бебе, засега не е разпитвана.

Семейството има и две деца на 8 и 9 години. Те живеят на втория етаж в стара жилищна сграда, недалеч от античния театър в Оранж.

„Тя взимаше децата от училище на обяд, за да обядват вкъщи, а той ходеше на работа сутрин и се прибираше вечер. Напълно обикновени хора“, казват съседи.

Случаите на многократни убийства на новородени не са рядкост във Франция, посочва bTV. Те често са свързани с психично разстройство на майката или с отричане на бременността, останала незабелязана от близките ѝ.

Най-тежкият подобен случай във Франция е този на Доминик Котре - бивша санитарка, осъдена през 2015 г. на девет години затвор за убийството на осем новородени. Телата им бяха открити през 2010 г., заровени в двора на родителите ѝ и в гаража на семейния дом.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!