Остава топло във вторник

През нощта срещу вторник ще духа слаб източен вятър. Времето ще е предимно ясно. Сутрин в низините се очакват и краткотрайни мъгли.

Минималните температури ще са между 5°C и 13°C, малко по-високи ще са отново по морето до 15-17°C. По-ниски ще са градусите в планинските райони на Югозападна България и Предбалкана - около 3-5°C

През деня във вторник вятърът ще е тих от изток- североизток. Времето ще е предимно слънчево, допълва meteobalkans.com.

Дневните температури ще са между 25-31°C.

Времето в София

През нощта срещу вторник времето ще е предимно ясно. Ще духа слаб източен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 9°С до 10°C. През деня ще е слънчево. Дневните температури ще са между 25°-26°C.

Времето в планините

През нощта срещу вторник ще е предимно ясно над по-голямата част от страната. Ще се образуват и слани при надморска височина около и над 900-1200 метра!

През деня ще е слънчево. След обяд и с разкъсана облачност. Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 19°C, а на 2000 метра – около 11°C. Ще духа слаб източен вятър.

Времето по Черноморието

През нощта срещу вторник времето ще с разкъсана облачност. Сутрин и мъгливо. През деня ще е предимно слънчево и топло.

Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 27°C. Вълнението на морето ще бъде 1-3 бала. Температурата на морската вода е 20°-22°С.

Времето на Балканите

Ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще започне и нов период на затопляне и по-сухо време.

