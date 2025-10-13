Остава затворен пътят Русе - Бяла заради свлачище

Булфото

Пътят Русе – Бяла остава частично затворен в участъка между разклона за село Батишница и местността Обретенските липи, след като в петък там се свлече земна маса.

Свлачището се намира между селата Волово и Обретеник, а поради риска за преминаващите автомобили движението в посока Бяла – Русе остава ограничено.

"Опасно е преминаването особено на тежкотоварни превозни средства в този участък", заяви в "Денят започва" инж. Стамен Савов, директор на Областното пътно управление в Русе.

Той обясни, че се е получило пропадане на част от насипа, върху който е изграден пътят.

Според инж. Стамен Савов причината са обилните валежи от последните дни, като за 3–4 дни са паднали около 300 литра дъжд, а водата е деформирала отводнителен улей, чиито сегменти са били разместени и повлечени от свлачището.

