Остават препоръките за ограничаване на външните дейности заради замърсения въздух в София

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И днес остават в сила препоръките към училища и детски градини за ограничаване на заниманията навън. Причината – въведените мерки от Столичната община след като вчера следобед бяха отчетени високи нива на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен във въздуха след големия пожар в кв. „Република“.

От общината призоваха да се ограничат максимално активностите навън през следващите дни и хората да затварят плътно прозорците в домовете си. Междувременно продължават замерванията на въздуха в района на пожара.

На терен работят мобилна измервателна станция, допълнителни екипи на Изпълнителната агенция по околната среда с тяхна мобилна лаборатория, а екип на Софийския университет извършва измервания със специализиран дрон.

Целта е показателите да бъдат проследявани в реално време. Актуална информация за качеството на въздуха ще бъде публикувана на сайта на Столичната община.

Редактор "Екип на Петел",

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