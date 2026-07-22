Остават тлеещи огнища след пожара в Пирин

Булфото

В Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжда, които нанесоха щети, изкорениха дървета и повредиха автомобили.

Тази сутрин огнеборците продължават гасенето на пожара високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата "Баюви дупки" снощи бяха потушени, но остават тлеещи дънери във вътрешността на труднодостъпния терен, предаде БНР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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