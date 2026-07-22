реклама

Остават тлеещи огнища след пожара в Пирин

22.07.2026 / 08:14 0

Булфото

В Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжда, които нанесоха щети, изкорениха дървета и повредиха автомобили.

Тази сутрин огнеборците продължават гасенето на пожара високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата "Баюви дупки" снощи бяха потушени, но остават тлеещи дънери във вътрешността на труднодостъпния терен, предаде БНР.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама