Остават тлеещи огнища след пожара в Пирин
Булфото
В Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжда, които нанесоха щети, изкорениха дървета и повредиха автомобили.
Тази сутрин огнеборците продължават гасенето на пожара високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата "Баюви дупки" снощи бяха потушени, но остават тлеещи дънери във вътрешността на труднодостъпния терен, предаде БНР.
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