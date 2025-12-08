Оставете включен климатика цялата зима чак до април, за да намалите сметката за ток

Пиксабей

Климатикът отдавна не е сезонен уред. За мнозина той е основният източник на топлина през студените месеци, а правилното му използване влияе едновременно на здравето, разходите и комфортa. Въпросът не е само на колко градуса да го настроим, а как да го управляваме през цялата зима, за да работи икономично и ефективно.

Зимният период поставя по-високи изисквания към вътрешния климат. Според експертите най-здравословната температура в жилището през студените месеци е между 20 и 22°C. Този диапазон осигурява естествен топлинен баланс на тялото и предотвратява усещането за прегряване или охлаждане, пише Фокус.

Когато температурата се повиши над 23–24°C, въздухът започва да се изсушава прекомерно, слизат нивата на влажност и се засилва дразненето на лигавиците — особено при чувствителни хора или хора с респираторни оплаквания. Освен това всяко повишение на градусите с единица увеличава разхода на енергия между 6 и 10 процента.

През зимата климатикът трябва да работи постоянно. За разлика от лятото, когато периодичното изключване е напълно приемливо, в студен период тази практика пречи на ефективността на уреда.

Когато поддържа постоянна температура, системата работи равномерно и на ниски обороти — именно това е най-икономичният режим. Изключването и повторното включване водят до моментно тежко натоварване на компресора, който трябва да компенсира рязко изстиналото помещение, а това е най-енергоемката фаза в работата на всяка климатична система.

Затова специалистите подчертават, че през стабилния зимен период климатикът трябва да остане включен от ноември до март–април. Ако навън временно се затопли, достатъчно е да се намали настройката с един-два градуса, вместо уредът да се спира.

Сухият въздух е често срещан проблем при отопление, но източникът рядко е самият климатик. Повишената температура в затворено помещение естествено сваля влажността. Затова оптимална среда се постига при стойности между 40 и 60 процента, като това може да се осигури чрез овлажнител, съд с вода върху радиатор или кратки, регулярни проветрявания. Когато климатикът работи непрекъснато, тези интервали не водят до осезаемо охлаждане.

Хигиената на уреда остава ключова през цялата зима. Филтрите трябва да се почистват поне веднъж месечно, тъй като натрупаният прах намалява въздушния поток, пречи на отоплението, увеличава разхода на електроенергия и влошава качеството на въздуха в дома. Чистите филтри гарантират по-тиха, по-икономична и по-ефективна работа.

Зимният режим е силната страна на инверторните климатици. Тяхната технология позволява плавно регулиране на мощността според потребността на пространството. След като достигнат зададената температура, уредите работят на минимални обороти, поддържайки стабилен климат — именно така се постигат и най-ниските разходи. По-старите конвенционални модели работеха на принцип „включи–изключи“, което водеше до по-чести рестартирания, по-високи сметки и по-голямо натоварване на системата.

Правилната употреба на климатика през зимата не само повишава комфорта, но и осезаемо намалява разходите. Експертите са категорични: постоянната работа, умерените температури, контролът върху влажността и чистите филтри са основата на ефективното отопление в студените месеци

