Оставиха Ратко Младич в затвора

Снимка уикипедия, Михаил Евстафьев

Трибуналът на ООН за военните престъпления в бивша Югославия съобщи днес, че е отхвърлил молбата за предсрочно освобождаване на 84-годишния бивш командир на босненските сърби Ратко Младич, който е осъден за геноцид и престъпления срещу човечеството, предаде агенция Ройтерс, цитирина от БТА.

През юни 2021 г. Младич беше осъден на доживотен затвор по 10 от 11 обвинения за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Генералът бе подал молба за предсрочно освобождаване по хуманитарни причини, позовавайки се на влошено здраве.

Синът му Дарко Младич съобщи миналата седмица, че здравословното състояние на баща му се е влошило през последните две седмици.

Ратко Младич получи инсулт през април, а състоянието му се усложнява от неврологични, сърдечно-съдови и бъбречни заболявания.

