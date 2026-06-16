Оставиха в ареста Васил Филипов, обвинен за катастрофата на „Челопешко шосе“ в София

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Софийският градски съд остави в ареста Васил Филипов, обвинен за катастрофата на 5 юни на столичната улица „Челопешко шосе“, вследствие на която загинаха четирима души. Решението не е окончателно, посочва БТА. Заседанието се проведе при закрити врата в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Анна“ поради физическото състояние на обвиняемия.

Според съда е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието. Съдът посочи, че събраните до момента доказателства сочат, че и двамата водачи са се движили със значително превишена скорост, като има достатъчно данни относно механизма на настъпване на произшествието, съобщиха от пресцентъра на съда.



От представената днес експертиза се установява, че Васил Ф. е управлявал автомобила си с не по-малко от 113 км/ч при разрешена максимална скорост от 60 км/ч. Според съда няма данни двамата водачи да са участвали в гонка или автомобилите им да са се блъснали помежду си, но обвиняемият е нарушил правилата за движение и е пренебрегнал пътната обстановка.



Съдът прие, че събраните доказателства сочат към извършване на деянието при евентуален умисъл, а не по непредпазливост, предвид значителното превишаване на скоростта в район на кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт. Пътният участък е бил добре познат на обвиняемия, тъй като той е бил санкциониран три пъти през 2026 г. за превишена скорост именно на „Челопешко шосе" – на 13 февруари, 18 февруари и 12 март.



От справката за нарушенията на водача става ясно, че той е санкциониран общо седем пъти за превишена скорост, като повечето нарушения са извършени в населени места. Според съда това показва трайно незачитане на правилата за движение по пътищата и обосновава реален риск от извършване на друго престъпление.



В мотивите си съдът посочи още, че след възпламеняването на автомобила е съществувала реална опасност от настъпването на още по-тежки последици и повече жертви, като единствено бързата намеса на пожарникарите е предотвратила по тежки последици.



По отношение на здравословното състояние на обвиняемия съдът се позова на представената медицинска експертиза, според която състоянието му позволява да бъде настанен в болницата към затвора по време на възстановителния период, а след това – в следствения арест. Мярката ще се изпълнява първоначално в болницата към затвора. По време на заседание присъства и лекар, който заяви, че няма пречка да бъде транспортиран.

Четирима души загинаха при катастрофа между автобус и две коли на „Челопешко шосе" в София на 5 юни.

Според разследващите скоростта на двата леки автомобила, участвали в инцидента, е била между 104 и 150 км/ч, като предстоят експертизи за точното ѝ установяване.

Преди дни д-р Станислав Милев съобщи пред медиите, че шофьорът на лек автомобил Васил Филипов, участвал в катастрофата на „Челопешко шосе“ в столицата се подобрява. Той е опериран от неврохирурзите, с фрактура на прешлен.

Няколко дни след катастрофата съдът остави в ареста Траян Ф., обвинен във връзка с тежката катастрофата.

Редактор "Екип на Петел",

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