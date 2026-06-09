Оставиха в ареста албанеца, обвинен за трафик на над 60 кг канабис

Снимка: Агенция "Митници"

Окръжният съд в Кюстендил взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо албанския гражданин I.D., обвинен в опит да пренесе през границата на страната над 60 килограма канабис на стойност близо половин милион евро.

Според обвинението на 6 юни на трасе „Входящи камиони“ на ГКПП „Гюешево“ мъжът е пренесъл от Република Северна Македония в България високорисково наркотично вещество – коноп, укрит в специално изградена кухина в кабината на управлявания от него товарен автомобил с влекач.

От прокуратурата посочват, че наркотикът е бил разпределен в шест вакуумирани чувала с общо тегло 60,920 килограма. По експертна оценка стойността му възлиза на 498 366,42 евро.

Съдът е приел, че събраните до момента доказателства, включително показанията на митническите служители, дават достатъчно основание да се направи обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към престъплението.

Магистратите подчертават, че деянието представлява тежко умишлено престъпление, за което законът предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода и глоба между 100 000 и 200 000 лева.

В мотивите си съдът отбелязва още, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, отбелязва Дарик. По данни по делото мъжът е напуснал мястото на проверката и е направил опит да избяга, като е бил открит на около 400 метра от граничния пункт. Отчетено е и обстоятелството, че той няма адрес за пребиваване на територията на България.

Определението на Окръжния съд в Кюстендил подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!