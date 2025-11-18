Оставиха в ареста бандата за кражба на гориво от тръбопровод край Стара Загора

Снимка: МВР

Пловдивският апелативен съд потвърди наложената най-тежка мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо четиримата мъже, обвинени в кражба на дизелово гориво от тръбопровод край Стара Загора. Toва съобщиха от пресцентъра на институцията.

Срещу тях са повдигнати по две обвинения, посочва БТА.

Първото е, че в периода между 3 и 5 ноември т.г. в землището на старозагорското село Загоре чрез използване на два леки автомобила и технически средства са отнели около седем тона дизелово гориво от владението на „Лукойл - България“ ЕООД, като кражбата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

Второто обвинение е, че през месец юли т.г. в Стара Загора единият от обвиняемите се е сговорил с другите трима да вършат в страната престъпления с цел да се набави имотна облага. За кражбата в особено големи размери предвиденото в закона наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода и конфискация на цялото или на част от имуществото на дееца, а за сговарянето - до шест години лишаване от свобода.

Апелативните съдии приеха, че от събраните до момента доказателства, може да се направи обосновано предположение, че четиримата задържани са съпричастни към престъпленията, в които са обвинени. Съдът прецени, че няма опасност всеки един от обвиняемите да се укрие, но има опасност при по-лека мярка за неотклонение всеки от тях да извърши престъпление.

Определението на апелативния съд е окончателно.

