Оставиха в ареста мъж и жена, обвинени за трафик на хора

Снимка: Пиксабей

Районният съд в Стара Загора взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 30-годишния А. Р. и 41-годишната Л. К., обвинени за трафик на хора чрез принуда и противозаконно лишаване от свобода, съобщиха от съда.

По-рано Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняеми мъжа и жената за това, че в периода от 7 до 14 февруари т.г. в Пазарджик, в София и в Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, в съучастие и като извършители, набрали, транспортирали и приели 20-годишна жена с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от съгласието ѝ. Деянието е извършено чрез принуда и противозаконно лишаване от свобода, за да се ограничи свободното ѝ придвижване.

Съдът е приел, че по делото са събрани достатъчно доказателства, от които може да се направи обосновано предположение, че двамата обвиняеми са извършили престъпленията, за които са привлечени към наказателна отговорност. Магистратите са счели още, че съществува реална опасност те да се укрият или да извършат друго престъпление, ако не бъдат задържани.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжния съд в Стара Загора.

Редактор "Екип на Петел",

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