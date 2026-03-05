Оставиха в ареста мъжа, обвинен за катастрофа с АТВ в София, при която загина човек

Снимка Пиксабей

Съдът взе решение за мъж, който бе обвинен за причиняване на смърт на пътя.

На днешното разпоредително заседание Софийският градски съд остави в ареста 18-годишния Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ, при която загина един човек, а друг беше ранен. Съдът даде ход на делото по същество.

По отношение на мярката за неотклонение съдът посочи, че има опасност Асенов да се укрие или да извърши друго престъпление и допълни, че и в миналото обвиняемият е нарушавал правилата за движение по пътищата и е бивал наказван. Според съдията единствено задържането под стража би възпряло Асенов да извърши друго престъпление.

Според прокуратурата постоянният арест е най-адекватната мярка за неотклонение към момента. Адвокатът на частните обвинители Георги Радков посочи, че с необходимите учебници Асенов ще може да се подготви за изпитите си и в ареста.

Адвокат Недков, защитник на Асенов, представи пред съд педагогически характеристики от училището и от спортни клубове, където подсъдимият членува, като според него те се касаят до личността на Асенов. Недков допълни, че няма риск подзащитният му да се укрие, защото до момента не е правил опити да се укрива, има постоянен адрес и е ученик.

По отношение на това дали има опасност Асенов да извърши друго престъпление, адвокат Недков посочи, че мярката за неотклонение не трябва да служи като предварително наказание.

Той допълни, че при домашен арест няма да може да напуска дома си и да шофира, но ще може да продължи образованието си.

В последната си дума пред съда Асенов изказа съболезнования към близките и каза, че много съжалява. Помоли да се промени мярката му в по-лека, за да може да си завърши образованието.

