Оставиха в ареста мнимата касиерка, убедила десетки хора да изтеглят близо 1 млн. евро кредити

Снимка: Булфото

Гинка Борисова остава в ареста, реши Софийският районен съд. 39-годишната жена беше задържана, защото, представяйки се за касиерка на партия, е убедила десетки хора да изтеглят близо 1 милион евро кредити, посочва БНТ.

Тя обещавала на пострадалите, че ако ѝ предоставят парите, ще получат финансиране по европейски проекти.

Част от измамата било и обещанието, че кредитите няма да се изплащат.

Съдът реши, че ако е на свобода, Борисова може да извърши и друго престъпление.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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