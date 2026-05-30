Оставиха в ареста петима души, обвинени за ОПГ за разпространение на наркотици

Съдът остави в ареста петима души, обвинени за организирана престъпна група за разпространение на наркотици в София. За други двама съдът не определи мярка за неотклонение. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Всички обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за това, че са участвали в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества, каза съдията по време на разглеждането на мярката.

На 27 май бяха задържани общо седем души за организирана престъпна група във връзка с разпространение на наркотици в София.

В съдебната зала прокурорът каза, че лицата са действали на територията на столичния ж.к. „Дружба“, както и на още няколко съседни квартала. В хода на операцията са намерени две депа – едното в апартамент, другото в гараж. Става въпрос за разпространение на високорискови наркотични вещества като коноп, MDMA, амфетамин, метамфетамин, кокаин, чрез Телеграм канал, Вайбър и Месинджър. При претърсванията са открити вакуумна машина, парични средства и мобилни телефони. Седмината са обвинени, че всекидневно са посещавали апартамента в „Дружба“ и гаражната клетка, откъдето са се снабдявали с наркотичните вещества и са ги разпространявали, каза прокурорът.

Според държавното обвинение няма риск обвиняемите да се укрият, те са с установена самоличност и трайно установени в България, отбелязва БТА. Адвокатите поискаха по-леки мерки за неотклонение като домашен арест и подписка. Според защитниците на база на събраните доказателства и разпитаните свидетели няма данни за организирана престъпна група и е незаконосъобразно да бъдат оставени в ареста. Обвиняемите увериха съда, че няма да пречат на органите на Министерството на вътрешните работи и помолиха за по-лека мярка.

Софийската градска прокуратура (СГП) ще внесе утре искания в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ за седемте арестувани и задържани за срок до 72 часа, във връзка с разпространение на наркотици, каза Десислава Петрова, заместник градски прокурор и говорител на СГП, на брифинг вчера по повод специализираната операция срещу разпространението на наркотични вещества в столичния квартал „Дружба“.

