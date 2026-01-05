Оставиха в ареста шофьора, причинил смъртта на двама души в Нова Загора

Снимка: ЕЦТП

По искане на Окръжна прокуратура – Сливен е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо водача, причинил смъртта на мъж и жена, съобщиха от Апелативна прокуратура – Бургас.

Както БТА информира, на 31 декември около 17:00 ч. на кръстовище в Нова Загора двама души загинаха при тежка катастрофа. Лек автомобил „Ауди“, управляван от 28-годишен мъж, не е спрял на подаден сигнал от полицейски екип, увеличил е скоростта и се е ударил в лек автомобил „Опел“. В резултат на удара са загинали водачът на „Опела“ и жена – пътник в същия автомобил.

В хода на разследването е установено, че обвиняемият е управлявал превозното средство в нетрезво състояние и без необходимата правоспособност.

На 4 януари 2026 г. жители на Нова Загора организираха протест срещу шофирането след употреба на алкохол под надслов „Стига толерантност към безотговорността на пътя“.

Протестиращите заявиха, че случаят не е изолиран и поставя остро въпроса за ефективността на контрола и превенцията по пътищата. Според тях управлението на автомобил след употреба на алкохол не е грешка, а смъртоносен риск за невинни хора. Синът на загиналите заяви, че очаква справедливост.

