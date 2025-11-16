Оставиха в ареста трима за отвличане на жена в Свиленград

Снимка: Булфото

Трима българи направиха нещо недопустимо и попаднаха под ударите на закона.

Тримата обвиняеми за отвличане на 21-годишна жена в Свиленград Петя Даймянова (44 г.), Костадин Николов (27 г.) и Валентин Маринов (40 г.), остават в ареста с постоянна мярка за задържане под стража.

Мерките могат да бъдат обжалвани пред Апелативния съд в Пловдив.

Това постанови състав на Окръжен съд - Хасково, съобщава БНР.

Те са обвинени от Окръжната прокуратура в съучастие, че са отвлекли на 13 ноември симеоновградчанката Катя Василева.

Като мотив за наложената мярка съдът посочи, че събраните до момента доказателства като проведени огледи, протоколи за претърсване и изземване, разпити на свидетели, както и разпознаване от пострадалата на водача на лекия автомобил, водят до обоснованото предположение, че обвиняемите са извършители на престъплението. Съществува и опасност те да се укрият, както и да извършат друго престъпление.

Припомняме, че тримата бяха арестувани, след като в сутрешните часове на 13 ноември бе подаден сигнал към полицията, че пред хотел в Свиленград млада жена е натикана насила в кола.

В съдебна зала, от обвинителния акт се разбра, че Николов е държал 21-годишната жена и я завлякъл в кола, шофирана от Валентин Маринов, в която е била и Петя Даймянова. По-късно двама от похитителите и жертвата са открити в къща в свиленградското село Мустрак, а третият нападател е задържан в кола на автомагистрала "Марица".

Според обвинителния акт на прокуратурата Николов и похитената Василева са имали интимни отношения. Акцията е била с цел респектиране. Николов се съмнявал, че тя е в основата на зачестили спрямо него полицейски проверки.

За извършеното от Николов и Даймянова престъпление се предвижда по закон наказание "лишаване от свобода" от седем до 15 години. Те са действали в условията на опасен рецидив, подчерта прокурорът по делото. Двамата са осъждани многократно за престъпления от общ характер, имат и ефективни присъди за лишаване от свобода.

Николов е излязъл от затвора през април 2024 г., а Даймянова - в края на годината, каза още представителят на държавното обвинение. Прокурорът посочи за третия обвиняем - Валентин Маринов, че също е осъждан и е реабилитиран преди малко повече от една година.

Обвиняемите поискаха от съда по-леки мерки - парична гаранция или домашен арест, пише news.bg.

