Оставиха в ареста турския шофьор, обвиняем за катастрофата със загинало дете при Прохода на републиката

Окръжният съд във Велико Търново взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 61-годишния Сътан Топкул, привлечен като обвиняем за предизвикано пътнотранспортно произшествие със загинало дете в Прохода на Републиката. В резултат на катастрофата в землището на село Мишеморков хан са пострадали и водачът на автомобила, както и пътничка, които са получили средни телесни повреди. Срещу турския гражданин е образувано досъдебно производство за престъпление.

След анализ на събраните по досъдебното производство материали съдът прие, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към извършването на престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Съдът намери, че е налице и реална опасност обвиняемият да се укрие, както и да извърши друго престъпление.

От събраните по делото доказателства се установява, че обвиняемият е турски гражданин и не разполага с адрес за пребиваване на територията на България. С оглед на тези обстоятелства, както и предвид високата обществена опасност на деянието, предвиденото в закона наказание и предприетите от обвиняемия действия по напускане на местопроизшествието, съдът прие, че съществува реална опасност той да извърши престъпление, свързано с напускане пределите на страната без разрешение на надлежните органи.

Определението подлежи на обжалване и/или протест пред Апелативния съд във Велико Търново в тридневен срок от днес, като в случай на постъпила жалба или протест делото е насрочено за 5 февруари, посочва БТА.

Съдия по делото е Симона Миланези, прокурор – Йордан Кожухаров, а служебен защитник – адвокат Мирослав Ванев.

В хода на днешното заседание стана известно, че турският гражданин е с адрес в Одрин. Той е с начално образование и не е осъждан досега. Предоставени са показания на свидетели на произшествието, за което е обвиняем, както и експертно становище.

Адвокат Ванев коментира пред журналисти, че производството е в начален етап и следва да се установят много факти и обстоятелства, които са свързани с виновността на неговия доверител. Според него има и значителна степен на съпричиняване, което следва да се установи в предстоящото производство и е от изключителна важност за определяне на виновността. В конкретната ситуация производството не е толкова за установяване на виновността на дадения водач или на съпричиняването, обясни адвокатът. При разговор с Ванев обвиняемият е отхвърлил изградената теория от страна на обвинението, че се е опитал да избяга от местопроизшествието. Мъжът обяснил, че катастрофата е настъпила в тъмното и в неделен ден, затова не е имало голямо движение в прохода и той е тръгнал с идеята да спре първата преминаваща кола.

