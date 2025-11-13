Оставиха в ареста варненецът, жестоко пребил жена си

Пиксабей

Съдът уважи искането на прокуратурата и взе най-тежката мярка за процесуална принуда по отношение на 45-годишен мъж, спрямо когото на 11 ноември т.г. са предявени обвинения за причиняване на средна телесна повреда в условията на домашно насилие, съобщиха от пресслужбата на Районен съд - Варна.

Деянията са осъществени спрямо съпругата му, която от известно време го напуснала и се изнесла да живее при сина им. Деянието се явява тежко умишлено престъпление, за което предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода от две до десет години.

Анализът на събраните материали и данни по делото водят съда до обосновано предположение за авторство на деянието, като сочат за прояви на системно упражнявана под въздействие на алкохол физическа агресия от страна на обвиняемия към пострадалата.

От приложената по делото справка за съдимост е видно, че 45-годишният мъж е осъждан, като деянието се явява осъществено в изпитателния срок на предходна присъда за шофиране след употреба на алкохол с над 1,2 промила. Районният съд прие, че е налице и реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление или да се укрие, поради което най-адекватната мярка за неотклонение спрямо него се явява „задържане под стража“.

Обжалването на определението по мярката е в 3-дневен срок, като в случай на жалба делото бе насрочено пред ВОС за 19 ноември т.год. от 13 часа.

