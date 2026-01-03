Оставиха в ареста задържания за убийството на брат си в тетевенското село Глогово

Снимка: Булфото

Окръжният съд в Ловеч остави в ареста задържания за убийството на брат си в тетевенското село Глогово. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на съда. Определението на Ловешкия окръжен съд подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Велико Търново.

Извършителят – на 42 години, с инициали К.М., е умъртвил брат си – 44-годишния П.М., в новогодишната нощ, малко след 2:30 ч., чрез нанасяне на удари с брадва в областта на главата. Пострадал е и племенникът на К.М., който е настанен в болница за лечение.

Разпитани са свидетели, иззети са веществени доказателства и е назначена съдебномедицинска експертиза, която да определи причините за смъртта на мъжа.

Окръжна прокуратура – Ловеч привлече в качеството му на обвиняем по-младия мъж и го задържа за срок до 72 часа. Предстои да му бъде назначена съдебна психолого-психиатрична експертиза.

