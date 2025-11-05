Оставиха в ареста жена, набила приятеля си

снимка: МВР

Оставиха в ареста 45-годишна жена, нанесла телесна повреда на мъж в София, съобщиха от прокуратурата.

На 31 октомври в жк. „Овча купел“, обвиняемата е удряла с ръце по гърба мъжа, с когото живее във фактическо съжителство и го е стискала за врата.

Жената е осъждана в миналото за идентично престъпление, но към момента е реабилитирана.

Тя е била задържана за 72 часа. Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо нея.

Състав на съда се е съгласил с искането и е наложил най-тежката мярка - постоянен арест. Мярката подлежи на обжалване, предаде "Дарик".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!