Оставиха за постоянно в ареста 73-годишния мъж, обвинен в опит за убийство в Казанлък

Окръжният съд в Стара Загора взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 73-годишния мъж, обвинен в опит за умишлено убийство в Казанлък. Това съобщиха от пресцентъра на съда. За деянието се предвижда наказание не по-малко от десет години „лишаване от свобода“, посочва БТА.

Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 4 декември е направил опит умишлено да умъртви С. М., на 46 години, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини, уточняват от съда.

След анализ на събраните доказателства съдебният състав е приел, че те са достатъчни, за да обосноват предположение, че обвиняемият е съпричастен към престъплението, за което е привлечен в това си качество. Според съда е обоснована и опасността К. К. да се укрие и да извърши друго престъпление с оглед наличието на обвинение за тежко умишлено престъпление.

В криминалистическата справка на К.К. са налице и данни за заявителски материали срещу него за извършени различни престъпления за един по-продължителен период от време, допълват от Окръжния съд. В досъдебното производство се съдържат и данни за предходно нападение от страна на 73-годишния К. К. спрямо друг мъж, с което му е причинил средна телесна повреда.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба или протест пред Пловдивския апелативен съд в тридневен срок. От Окръжния съд напомнят, че обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Пострадалият след нападението, за което 73-годишният е обвинен, е бил намерен в безпомощно състояние с нараняване на главата в землището на Казанлък. Той е бил прегледан в здравно заведение в града, след което е бил транспортиран и настанен в болница в Стара Загора.

