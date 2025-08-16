Оставиха за постоянно в ареста мъжа, подал фалшив сигнал на летището в София

Снимка: Булфото

Софийският районен съд остави за постоянно в ареста Христо Йорданов, който подаде неверен сигнал на летище "Васил Левски "за взривоопасно устройство, съобщава БНТ.

Според прокурора 44-годишният Йорданов е засегнал по този начин както обществени интереси, така и международните отношения в сферата на въздушния транспорт и мъжът представлява висока степен на обществена опасност.

Днешното решение на съда подлежи на обжалване пред Софийски районен съд.

