Оставиха за постоянно в ареста шофьора на автобуса от фаталната катастрофата на „Хемус“

Стопкадър бТВ

"Петел" следи какво се случва след тежката катастрофата преди София, при която загина 73-годишен човек.

Съдът остави за постоянно в ареста 59-годишния Коста Тодоров, шофьор на автобуса, участвал в катастрофата на автомагистрала „Хемус“. Това стана ясно след заседание в Софийския градски съд.

В съдебната зала е било изнесено, че Тодоров има предходна осъдителна присъда от 2016 година, когато отново е работил като шофьор на автобус в същата фирма и е причинил пътнотранспортно произшествие, при което са пострадали трима души.

Защитата му е посочила, че той вече е реабилитиран по тази присъда.

По време на заседанието е станало ясно още, че Тодоров има 40 административни нарушения зад волана, повечето от които са за превишена скорост, като последното е от началото на май.

Димитър Марковски, адвокат на обвиняемия, коментира действията на прокуратурата към този момент.

„Прокуратурата към този момент се прави, че не вижда другия шофьор. А какво трябва да е взимал, за да отчете два наркотика полевият тест – амфетамин и метаамфетамин“, казва Димитър Марковски.

Олга Артинова от Софийската градска прокуратура посочва, че е излязъл протокол от кръвната проба. Чака се химически анализ.

По думите ѝ е рано да се каже към този момент дали, ако пробата е положителна, това може да промени обвинението на шофьора на автобуса.

От защитата беше уточнено и, че голяма част от 40-те нарушения, вписани в справката на Тодоров, са свързани с автомобил, ползван от неговия син, но регистриран на негово име, пише btvnovinite.bg.

