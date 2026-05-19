Оставка в Молдова заради гласуването в Евровизия

Кадър БНТ

Оставка в Молдова заради "Евровизия". Генералният директор на обществения оператор "Телерадио – Молдова" се оттегли от поста след скандал, който избухна след финала на песенния конкурс, предаде БНт.

По традиция журито на Молдова дава максималния брой точки на Румъния, докато този път присъди само три точки на румънската представителка, въпреки че публиката ѝ даде максималния брой точки. Освен това, журито не присъди нито една точка на Украйна.

Ситуацията предизвика вълна от реакции както в самата Молдова, така и в Румъния. Ръководството на молдовската обществена медия беше подложено на остри критики за начина, по който се избира националното жури. Генералният директор заяви, че с оставката си иска да изпрати ясен сигнал, че братските отношения с Букурещ и уважението към Киев остават непроменени.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!