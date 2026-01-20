Оставката на президента е внесена в Конституционния съд

Булфото

Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд и държавният глава очаква неговото произнасяне. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Според член 97 на Конституцията една от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента е подаването на оставка пред Конституционния съд, предаде БНР.

След подадена от президента оставка, пълномощията му се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените обстоятелства. Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата. Вицепрезидент на България в момента е Илияна Йотова.

Досега в политическата ни история единствено вицепрезидентът Блага Димитрова е подавала оставка. През 1993 година тя се оттегли от поста си заради несъгласие с действията на президента Желю Желев. Тогава Конституционният съд се произнесе за 6 дни.

Румен Радев е петият демократично избран президент на Република България - той бе избран за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. бе преизбран за втори мандат.

До този момент няма случай на подадена оставка от държавен глава на България.

