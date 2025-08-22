Остин Бътлър ослепя

кадър X

Остин Бътлър разкри, че се е страхувал, че ще умре. 34-годишният актьор е пътувал за снимките на филма от 2023 г. - "The Bikeriders", когато е усетил, че има тежка мигрена. И когато самолетът кацнал, Остин осъзнал, че е загубил зрението си.

"Усети се така, все едно животът беше източен от тялото ми. Изведнъж имах еуфорично усещане и всъщност наистина си мислех, че умирам.", сподели той пред списание на "Men's Health".

Зрението на звездата бавно се завърнало и той прекарал целия ден на снимачната площадка.

Смятал, че инцидентът е причинен от липса на сън, пише днес.бг.

