Остри коментари за „Българската Коледа” по БТВ: Милиони левове се губят от нарушения, милиони за корупция, а ние разчитаме на дарения

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Водещите на „Преди обед” по bTV Яна Донева и Оля Малинова коментираха доста остро благотворителната инициатива под егидата на президента „Българската Коледа”. На фона на рекордните 3,7 милиона лева, събрани на последното ѝ издание, те акцентираха върху спорни въпроси, каквито има по принцип около благотворителността у нас.

„Аз като пускам за някаква кауза, винаги се питам: „А дали парите отиват по предназначение?”, вие питате ли се това?”, каза Яна Донева. Тя все пак отбеляза, че „Българската Коледа” помага на много деца всяка година, което е прекрасно.

Оля Малинова пък срамни благотворителната кампания на президента със събирането на капачки и добави, че за нея не е това начина да се набират средства за здравеопазването.

„Милиони левове се губят от нарушения, милиони за корупция, а ние разчитаме на дарения”, коментира Малинова.

Интересен контрапункт на тези мнения изрази актрисата Анелия Луцинова, гостуваща като коментатор, която на контра изрази възхищение от „Българската Коледа”. Колегата ѝ Велизар Величков също се присъедини и коментира, че вижда в рекордната дарена сума способността на българите да се обединяват.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!