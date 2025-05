Осведомителен лист за Фибанк, БАКБ и Тексим банк

Кадър ПИБ

Информация за няколко важни банки:

Печалбата на „Българо-американска кредитна банка“ АД за финансовата 2024 г., която след данъчно облагане е в размер на 48 394 911.33 лв., ще остане като „Неразпределена печалба от предходни години“. Решението е взето от редовното общо събрание на акционерите на кредитната институция, което ще де проведе на 20 май в София. Така акционерите на БАКБ остават без дивидент за 2024 година, пише Банкер.

Припомняме, че банката разпредели сума в размер на 19 753 050.40 лв. от нетната печалба за 2023 година като дивидент или по 0.80 лв. за една акция. Останалата част от нетния положителен финансов резултат, в размер на 35 146 141.76 лв., беше отнесена във фонд „Резервен“.

Акционерите одобриха одитираните годишни финансови отчети на БАКБ за 2024 г. (индивидуален и консолидиран) и годишните доклади на Управителния съвет за дейността на БАКБ (индивидуален и консолидиран), придружени с докладите на независимите одитори, и доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията в банката през миналата година.

Общото събрание е освободило всички членове на Надзорния съвет на БАКБ за дейността им през 2024 година. В края на миналата година в съвета са били: Цветелина Бориславова Карагьозова, Мартин Бойчев Ганев, Петър Георгиев Атанасов.

Освободени от отговорност са и членовете на Управителния съвет на БАКБ

за дейността им през миналата година.

В оперативното управление на банката в края на декември са били: Илиан Петров Георгиев, Лорета Григорова, Александър Димитров и Силвия Кирилова Кирилова.

Акционерите са определили и размера на възнагражденията на членовете на управителните органи и са приели промени на политика за възнагражденията им.

Най-големият акционер в банката е „СИЕСАЙЕФ” АД,

което се контролира от Цветелина Бориславова – председател на Надзорния съвет на банката. Този акционер е с дял от 45.68 на сто от капитала. “ЕлТиБиАй Холдингс” ЛЛС (LTBI Holdings LLC) държи 35.74 на сто, а Цветелина Бориславова лично притежава 9.98 процента. Останалите книжа с право на глас са собственост на по-малки инвеститори.

Акциите на БАКБ се търгуват на „Българска фондова борса“. През последните дванадесет месеца котировките лъкатушеха по ценовата стълбица, като загубиха част от своята стойност. Но от началото на месец май се забелязва оживление в търговията с тези книжа и в момента сделки се сключват при 10.30 лева за един брой. А това оценява банката на 254 851 393 лева пазарна капитализация.

Fibank (Първа инвестиционна банка) е сред първите банки в Източна Европа, която предлага услугата на Visa – Click to Pay. С нея онлайн плащанията стават още по-бързи, по-лесни и по-сигурни.

С „Click to Pay“ отпада необходимостта от въвеждане на данните за дебитна или кредитна карта (номер, срок на валидност и CVV) при всяка трансакция онлайн. Услугата може да се използва при търговци, които участват в програмата Click to Pay. За тези от тях, които използват програмите Visa Secure, ще бъде изискана и допълнителната верификация на клиента, съобразно индивидуалните настройки на услугата в My Fibank.

С активирането на Visa Click to Pay, клиентите на ПИБ ще могат да се насладят на по-сигурен и по-бърз начин за плащане онлайн. Активирането на услугата се извършва в няколко лесни стъпки в мобилното приложение My Fibank. Клиентът прави еднократна регистрация, като заявява предпочитаните карти Visa от Fibank, които желае да включи в програмата и да използва.

Услугата вече може да се ползва свободно за клиентите на Takeaway.com, Next Level Fitness Club, Cinema City, Sinsay България, CCC България, Brain Market, Sportisimo, Eyerim, Armodini, Remix Secondhand и други.

Въвеждането на услугата Click to Pay е поредната стъпка, направена от Fibank в стратегията на банката за лидерство в дигиталните финансови решения за клиентите в България. Първа инвестиционна банка първа в България предложи blink P2P преводите, а от началото на 2025 г. стартира търговия с акции през мобилното си приложение My Fibank, въведе услугата „Паркинг зони“ за цялата страна и представи електронния ПИН код за дебитните и кредитните карти, издавани от ПИБ.

Тексим банк

Цялата печалба на ТБ „Тексим банк“ АД за 2024 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“. Това предлагат мениджърите на редовното общо събрание на акционерите на кредитната институция. Дружеството завърши миналата година с положителен финансов резултат от 2.64 млн. лева. Така акционерите на банката остават без дивидент.

Такъв не беше разпределен и от печалбата за 2023 година, която беше в размер на 2.33 млн. лева. Тя беше внесена във фонд „Резервен“.

Акционерите ще обсъдят докладите на управителните органи за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), годишните финансови отчети за 2024 г. (индивидуален и консолидиран) и докладите на регистрирания одитор за извършената проверка.

Общото събрание ще гласува и предложението на мениджърите за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2024 година.

В дневния ред е и точката за обсъждане на промени в устава на дружеството.

Ще бъде разгледан и отчета за дейността на служба „Вътрешен одит“ през миналата година.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 9 юли на същото място и при същия дневен ред.

Акциите на „Тексим Банк“ се търгуват на “Българската фондова борса”.

През последните дванадесет месеца цената им не се е променила много. През месец май миналата година сделки се сключваха при 3.50 лева за един брой, а в момента котировката им е 3.58 лева. А това оценява кредитната институция на 131 726 229 лева пазарна капитализация.

