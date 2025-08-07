Осведомление до клиентите на Кауфланд, Йеттел и Енерго-про

Кауфланд

Yettel е първият оператор у нас, който дава възможност за обратно изкупуване на мобилни устройства от бизнеса. Новата услуга Devices Buy Back е създадена в партньорство с водещата платформа за покупко-продажба на мобилни телефони втора употреба Swipe.bg. Благодарение на нея, българските компании вече разполагат с нов начин да се освободят от ненужните, но работещи смартфони и таблети, като получат оферта за остатъчната им стойност.

Devices Buy Back отговаря на реална пазарна нужда, изразена от бизнес партньори на оператора: лесно и удобно решение за излязлата от употреба техника, която все още е в изправност, но не отговаря на потребностите на компанията или е подменена с нова. В тази връзка услугата не само дава допълнителен финансов стимул на корпоративните клиенти да предадат непотребните си мобилни апарати, но и подкрепя повторното им използване и кръговата икономика.Новото решение подпомага и борбата с друг глобален проблем, ключов приоритет на Yettel – замърсяването с електронните отпадъци. Още от 2008 г. операторът работи активно за повишаването на осведомеността по темата и предоставянето на достъпни решения за потребителите в полза на природата. Сред тях е програмата „Рециклирай и спести“, която мотивира клиентите да се освободят от ненужната електроника и да получат в замяна отстъпка при покупка на ново устройство. Както и образователната инициатива, посветена на електронните отпадъци, „РЕЦИКЛАТОРЪТ на Yettel”, която представя по атрактивен и визуален начин последиците от неправилното изхвърляне или складиране на неработещите устройства.„С услугата за обратно изкупуване даваме възможност и на бизнеса да допринесе за голямата ни цел – да превърнем непотребната техника в ресурс, без да вредим на околната среда. Водени от конкретното търсене на компаниите, заедно с партньорите от Swipe.bg, създадохме практично решение с висока добавена стойност за корпоративните ни клиенти. То е и важна стъпка, с която надграждаме досегашните си усилия за устойчиво управление на мобилните устройства“, коментира Николай Николов, директор „Бизнес продажби и маркетинг“ в Yettel.От компанията обръщат внимание, че предаването на устройство веднага след като спре да се използва, а не години по-късно, когато вече е остаряло или повредено, е ключов момент за максимално въздействие – както за околната среда, така и за повторната му употреба, тъй като така шансовете то да влезе в повторна употреба са много по-големи.Тази мисия подкрепя и Swipe.bg – първата по рода си платформа в България, създадена с цел да насърчава кръговата икономика чрез повторна употреба на мобилни апарати. Дейността на компанията включва изкупуване на употребявани смартфони, тяхното професионално реновиране и препродажба.„За своите 4 години на българския пазар и над 50 000 обслужени устройства, Swipe.bg успя да спечели доверието на потребителите, като същевременно насърчава по-устойчивото им поведение. Радваме се, че със съвместната ни работа с Yettel за първи път ще помогнем и на бизнеса да използва остатъчната стойност на служебните си мобилни апарати, с минимален ангажимент и прозрачни условия по обратното им изкупуване“, добави Михаил Димитров, основател и управител на Swipe.bgКак работи услугата?Услугата Devices Buy-Back е достъпна за фирми, които искат да продадат използвани, но работещи смартфони и таблети. Компаниите заявяват оферта за обратно изкупуване, като описват техниката, която искат да предадат – брой и тип устройства, модел и марка и текущо състояние. След като се изготви първоначалната им оценка, търговски представител на Yettel координира всички последващи действия, включително логистиката и финансовите условия по изкупуването на устройствата. Компаниите получават финално предложение за цената, след като се потвърдят техническите параметри на апаратите, а плащането се извършва по банков път. Така процесът става максимално лесен и удобен, като същевременно гарантира прозрачност и сигурност.Освен това, услугата дава възможност за издаване на сертификати за въглеродните емисии, които се спестяват благодарение на поправката и повторното използване. В случаите, когато апаратите не работят, те могат да се предадат за рециклиране и компаниите също получават сертификат за това.

Представители на ръководството на ЕНЕРГО-ПРО взеха участие в среща, организирана от работната група „Енергийно бъдеще за Варна“, насочена към анализ на развитието на електроразпределителната мрежа до момента и очертаване на ключовите приоритети за предстоящия период. Акцентът бе поставен върху енергийната инфраструктура, съпътстващите предизвикателства и необходимите законодателни промени.В дискусията, инициирана от народния представител Станислав Иванов, участие взеха и зам.-кметът на Варна Пламен Китипов, експерти от Камарата на строителите и Камарата на геодезистите, представители на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), както и бизнес организации.Ангел Ангелов, председател на УС на ЕНЕРГО-ПРО, представи инвестиционните намерения на енергийното дружество за разширение на подстанции „Максуда“ и „Траката“ с доставка и въвеждане в експлоатация на два нови 50 MVA трансформатора в рамките на 2025 година. Вече е стартирал и процеса по избор на терени и концептуално планиране на две бъдещи възлови станции за обслужване на нови заявки за присъединяване за източната и западната част на град Варна. Изграждането им ще намали разходите на инвеститорите за съпътстваща инфраструктура. Отново беше обърнато внимание на необходимостта от парламентарно съдействие за облекчаване на процедурите по Закона за обществените поръчки за ускорено сключване на договори за строително монтажни дейности. На срещата бяха обсъдени и наложените завишени гаранционни депозити и изисквания за пълно възстановяване на уличната и тротоарната настилка, които затрудняват ефективното разгръщане на инвестиционната дейност на енергийното дружество. Зам.-кметът Пламен Китипов пое ангажимент за преразглеждане на подхода. Подчертана бе необходимостта от приоритетно разглеждане на имоти за подстанции и трафопостове от страна на Общината.

Kaufland България намалява цената за kWh на зарядните си станции за електромобили с повече от 10%. Така от 1 август потребителите ще могат да зареждат превозните си средства на 0,69 лв./kWh, вместо на досегашните 0,78 лв./kWh. С тази стъпка компанията продължава да насърчава

електромобилността в България в разгара на най-голямото пътуване в летния сезон.20 бързи зарядни станции са вече на разположение на клиентите в обекти на веригата в цялата страна. Изградени на ключови локации, станциите предоставят възможност и улеснение за собствениците на електромобилите да зареждат, докато пазаруват.Преди по-малко от месец заработи и най-новата - в новооткрия хипермаркет в столичния квартал „Военна рампа“. Тя позволява едновременното зареждане на три автомобила, като разполага с два извода за бързо и един за бавно зареждане с максимална мощност съответно 60 kW и 22 kW. Бърза зарядна станция беше изградена и на паркинга на наскоро обновения хипермаркет в Кърджали.Зареждането става само чрез сканиране на съответния QR код на зарядната станция и плащане с карта.

Kaufland България започна да оборудва свои обекти със станции за електромобили през февруари 2017 година. Около 80 000 лева е инвестицията за всяка електрическа станция. Пълен списък на зарядните станции за електромобили, може да бъде намерен тук:

