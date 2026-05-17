Осветиха в червено НДК в подкрепа на живеещите с ХИВ в България

Снимка: НДК

Националният дворец на културата (НДК) в столицата беше осветен в червено, като символ на подкрепа към живеещите с ХИВ в България. Събитието се организира от CheckPoint София – Център за сексуално здраве София, с подкрепата на AHF Europe.

Днес е Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН. Той се отбелязва през третата неделя на май, а тази година ще премине под мотото „Това не го казвай! Думите оставят следи“.

В рамките на събитието пред НДК бяха подредени 40 празни стола - за хората в България, които всяка година губят живота си вследствие на СПИН. Всеки стол разказва човешка история - на нечий син, партньор, приятел, колега или човек, останал твърде дълго сам със страха, стигмата и мълчанието, обясниха организаторите.

Идеята ни е да обърнем внимание, че в България 40 души годишно умират от СПИН, което е недопустимо, защото има лечение. Не е нормално, заради предразсъдъци или страх, хората да не се изследват и да отиват в болници, каза за БТА Елена Биринджиева, председател на Сдружение „Здраве без граници“ и един от организаторите на инициативата.

Тя допълни, че ако човек не се изследва, няма как да започне лечение. Биринджиева посочи, че младите хора, в активна сексуална възраст, трябва да се изследват поне веднъж годишно.

По приблизителни данни около 4000 души в страната живеят с ХИВ, като вероятно два пъти повече българи не знаят своя статус, съобщиха от Център за сексуално здраве София. Най-засегнати от ХИВ са мъжете във възрастовата група 30-39 г. За периода 2010-2024 г. в страната са регистрирани общо 3476 случая на ХИВ, като в 85% от случаите инфектирането е осъществено по сексуален път.

Редактор "Екип на Петел",

