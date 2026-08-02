реклама

Освиркаха Митрофанова в храма "Св. Неделя", патриарх Даниил прекъсна литургията

02.08.2026 / 19:04 1

Кадър АБВ

Патриарх Даниил е прекъснал литургията си в столичния храм "Св. Неделя" заради освирквания и протести срещу присъстващата в черквата руска посланичка Елеонора Митрофанова. Това съобщи специализираният сайт "ХристиянствоБГ". Според изданието в храма е имало много хора и заради литургията, но най-вече заради чудотворната Хавайска икона на Пресвета Богородица, която е в София от няколко дни, предаде Сега

За напрежение в храма разказа и Би Ти Ви в репортаж.. Според медията опашката от чакащи да влязат в храма е била голяма и се е наложило патриархът да моли за търпение. "ХристиянствоБГ" твърди, че вътре са се чули скандирания "Тук не е Москва" и освирквания.

Митрофанова е била в компанията на лидера на АБВ Румен Петков. Това се разбира от информация на БТА. В него партията на Петков разказва оптимистична и радостна версия на случилото се. "Огромният интерес и стремежът на хората да достигнат до иконата на моменти доведоха и до напрежение между част от присъстващите. Това обаче не помрачи духовното значение на събитието и силната вяра, събрала толкова много хора на едно място в и извън храма. На светата литургия присъства и извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова, която беше посрещната с видимо позитивно отношение от събралите се в храма миряни", твърди се в съобщението на АБВ.

От Светия синод няма коментар по темата.

През март м.г. Митрофанова бе прогонена от изложба в Националната галерия "Квадрат 500". При пристиганетото й в залата тогава част от присъстващите започнаха да скандират "Тук не е Москва" и "Слава на Украйна" и "Убийца".

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
Серж (преди 20 секунди)
Рейтинг: 248595 | Одобрение: 50545
Всеки има право да посети Божия храм и да се помоли! В България няма ограничение за посещение на молитвени храмове, независимо от религия, пол, раса, националност или политическа принадлежност! Миналата седмица посетих Томбул джамия в Шумен. Ходжата беше изключително начетен и добронамерен човек! От него научих много неща, които не съм знаел за мюсулманството.А ти престани да се излагаш, като кифладжия! Знаем колко ти е капацитета!...
2
0
kris (преди 1 минута)
Рейтинг: 642841 | Одобрение: 127206
Русофоби сър, русофоби.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
4
Горан (преди 9 минути)
Рейтинг: 16522 | Одобрение: -6153
тук не е москва какво прави тук таз пача
да ама не

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама