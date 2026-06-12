Освободеният зам. кмет на Варна Илия Коев е първият човек, който публично алармира за сеч на Баба Алино още през март 2025 година

Кадър БНТ

Много важен момент разкрива сайтът bgsniper.com във връзка със скандала с Форест клуб на КУБ на Баба Алино.

Става ясно, че именно освободения от длъжност зам. кмет Илия Коев е човекът, който още през март 2025 година пръв алармира и то в ефира на БНТ за сеч на дървета на Баба Алино.

Интервюто е налично и на сайта на община Варна https://varna.bg/bg/news/10683.

Препубликуваме интервюто от 10 март 2025 г. за незаконната сеч в местността "Баба Алино" за БНТ на Илия Коев, тогава зам.-кмет в Община Варна в ресора "Управление на сигурността и обществен ред", посочва изданието.

Няколко пъти сме писали за това интервю, а депутатът Коста Стоянов от "Възраждане" подчертаваше, че от него са научили за незаконната сеч в "Баба Алино", отбелязва сайтът..

Кметът Благомир Коцев обаче направи проверка, когато палнаха кметските шатри на 22 май 2026 г.

Ето интервюто на зам.-кмета Илия Коев:

Проверка на служители на Община Варна е установила незаконна сеч на дървета в местността Баба Алено. Действията по проверката са предприети след сигнал на граждани.

За незаконната сеч са съставени констативни протоколи. Установена е фирмата, извършила сечта и са предприети действия срещу нея. Това съобщи за БНТ заместник-кметът по обществен ред и сигурност Илия Коев.

"Тези терени са частна горска територия и за тях няма категорично разрешение за каквато и да е сеч", обясни заместник-кметът.

По думите му фирмата собственик на имота няма подадени никакви документи за инвестиционни намерения, а за терена няма подробен устройствен план.

"Ще има последици за нарушителите", каза още Коев и уточни, че на база съставените констативни протоколи ще бъдат изготвени актове за немалки суми.

"Имаме информация, че и Държавно горско стопанство са съставили актове на въпросната фирма, които са над 40 на брой. Възнамеряваме, след като приключи проверката и ако има сериозни нередности, да пуснем сигнал в прокуратурата", обясни Коев.

И след това интервю се задействат депутати от "Възраждане", но не и кметът Благомир Коцев. Как иначе, нали "кмет в сянка" е "двуфазният" колега "Никсъна", схемаджията в Билдинга, който, вервайте, е нямал хабер кой е Олег Невзоров и къде е "Баба Алино".

Зам.-кметът Илия Коев пръв алармира за "Баба Алино", но след избухването на скандала повече от година по-късно кметът Благомир Коцев го уволни показно на правратаджийската дата 9 юни, за демонстрира властови и управленски ресурс.

Така "последиците" се оказаха за зам.-кмета Ивия Коев, кметът Благомир Коцев го уволни, за да прехвърли отговорността върху този, който пръв е направил проверка, докато той се задейства, след като му палнаха кметските шатри.

Редактор "Екип на Петел",

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