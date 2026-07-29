Освободиха Георги Георгиев от длъжността заместник-председател на ДАНС
29.07.2026 / 17:52 0
Снимка Булфото
Министерският съвет прие решение, с което освобождава Георги Георгиев от длъжността заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност".
Решението е във връзка с декларираното желание на Георгиев пълномощията му на този пост да бъдат прекратени предсрочно, пише nova.bg.
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