Освободиха Георги Георгиев от длъжността заместник-председател на ДАНС

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Министерският съвет прие решение, с което освобождава Георги Георгиев от длъжността заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност".

Решението е във връзка с декларираното желание на Георгиев пълномощията му на този пост да бъдат прекратени предсрочно, пише nova.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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