Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Със заповед на министъра на здравеопазването от длъжността директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е освободена г-жа Иванка Динева. За временно изпълняващ е определен досегашният заместник-директор на агенцията г-жа Радка Николова, съобщават от здравното министерство.

Решението е взето след преценка на нуждите от надграждане на капацитета в ключови направления от дейността на агенцията.

Сред мотивите е необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани.

Промяната отразява и фокуса към по-ясни механизми за прозрачност, откритост и активна комуникация с обществото и медиите.

