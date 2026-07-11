Освободиха двама от българите, обвинени в шпионаж от Великобритания

Кадър: Нова Тв

Двама българи, свързани с руска шпионска мрежа във Великобритания, са били освободени и депортирани, след като са излежали половината от присъдите си, съобщават британски медии.

Ваня Габерова и Иван Стоянов бяха осъдени за участие в мащабна шпионска схема, насочена срещу дисиденти, журналисти, критикуващи войната на Русия в Украйна, и други лица, представляващи интерес за Москва, информира бТВ.

Шестчленната група е извършвала наблюдение във Великобритания и Европа, включително проследяване на хора и събиране на информация за украински военнослужещи, обучавани във Великобритания. Един от набелязаните е бил разследващият журналист Христо Грозев, който заяви, че не е бил информиран за освобождаването на двама от участниците след изтърпяване на половината от присъдите им.

Център на дейността на групата е бил домът на Орлин Русев в Грейт Ярмут, графство Норфолк. При обиските в дома му са открити множество шпионски устройства – скрити камери в предмети като камъни, вратовръзки, плюшени играчки и бутилка от Coca-Cola, както и голямо количество фалшиви паспорти.

Ваня Габерова и Катрин Иванова са били използвани като агенти за т.нар. „медени капани“, при които чрез изграждане на интимни отношения с набелязани лица се е търсела информация или компрометиращи материали, пише The Sun. Габерова, на 31 години, е получила присъда от шест години, осем месеца и три седмици затвор.

Иван Стоянов, на 33 години, е получил пет години и три седмици затвор. Той е бивш състезател по ММА, известен с прякора „Скалата“.

Общо членовете на групата са получили над 50 години затвор за заговор за шпионаж в полза на Русия. Орлин Русев е осъден на 10 години и 8 месеца, а Бисер Джамбазов – на 10 години и 2 месеца.

Разследването разкрива и сложни лични отношения между участниците. Джамбазов, който е бил свързан с оперативната дейност на групата, е поддържал връзка с Катрин Иванова, но едновременно с това е имал афера с Габерова, която тайно е преместил в отделен апартамент. За да прикрива отсъствията си, той дори е симулирал сериозно заболяване.

Според британските власти мрежата е била контролирана от Ян Марсалек, който е действал от името на руското военно разузнаване ГРУ и Федералната служба за сигурност (ФСБ). Марсалек, бивш ръководител на технологична компания, е издирван с червена бюлетина на Интерпол, след като е избягал през 2020 г.

Българските участници са имали статут на уседналост във Великобритания, което им е позволявало свободно движение в Европа. Операциите са били извършвани в Лондон, Валенсия, Черна гора и Щутгарт.

Сред задачите на групата е било наблюдението на американска военна база в Германия, където според тях са се обучавали украински войници за използване на системи за противовъздушна отбрана Patriot. Обвиненията включват и опити за подпомагане на Русия чрез осигуряване на дронове, лаптопи и военно оборудване с цел заобикаляне на санкциите.

Сред потенциалните цели на мрежата са били разследващи журналисти, руски опозиционери и политически фигури. Британското разследване твърди още, че Русев и Марсалек са обсъждали планове за отвличания и убийства в интерес на Кремъл, но тези действия не са били реализирани.

Редактор "Екип на Петел",

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