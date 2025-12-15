Освободиха обвиняемите за трагедията с 8-годишния Иван в Несебър

Снимка: Булфото

Обвиняемите по случая с фаталния инцидент с парасейлинг в Несебър, при който загина 8-годишно момче от Разлог, са пуснати на свобода.

Причината е изтичането на максимално допустимия срок за задържане при непредпазливо деяние, съобщава БНТ.

Трагедията стана на 18 август тази година.

По случая бяха обвинени отговорникът на атракциона, морякът и капитанът на плавателния съд.

През август капитанът беше освободен срещу парична гаранция в размер на 5000 лева.

