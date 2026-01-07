Освободиха от длъжност директора на Българската национална филмотека

Снимка: Булфото

Министерството на културата в оставка изненадващо е освободило директора на Българската национална филмотека (БНФ).

Това се разбира от отворено писмо, подписано от 22-ма служители на филмотеката, които настояват за отмяната на заповедта и провеждане на редовен конкурс за поста.

Антония Ковачева е изпълнила два мандата като директор на филмотеката, а от близо година заема поста в пенсионна възраст до провеждане на редовен конкурс, какъвто не е организиран от министерството.

Днес следобед Ковачева е извикана в културното ведомство, където получава заповед за пенсионирането ѝ.

Националната филмотека има задачата да съхранява филми и свързани с киното ценности от национално и световно значение. Освен за научна работа, филмотеката показва съхраняваните ленти чрез програмата на филмотечното кино "Одеон" в София.

22-ма служители на БНФ - изкуствоведи, счетоводители, технически специалисти и други - са подписали отвореното писмо, в което се настоява за отмяна на заповедта и 69-годишната Ковачева да остане на поста до редовен конкурс.

За БНР изкуствоведът д-р Росен Спасов заяви: Ние се притесняваме, че човекът, който ще дойде, назначен от това правителство в оставка, ще бъде някой, който няма нищо общо с филмовата общност. Излизаме с отворено писмо и подготвяме онлайн петиция. Целта е да се отмени тази заповед, госпожа Антония Ковачева да си бъде върната на работа, докато министерството на културата не обяви конкурса. Тотална изненада е това, което се случи днес.

По неофициална информация, нов директор на филмотеката ще бъде представен утре, като това е човек, който не е свързан с институцията. Некомпетентно ръководство ще заплаши и проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, по които филмотеката е бенефициент, заявиха служителите на филмотеката в писмото си и допълниха, че под ръководството на Антония Ковачева кино "Одеон" е утроило приходите си, както и са ускорени процесите по дигитализация на съхраняваните филми.

