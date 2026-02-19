Освободиха принц Андрю от ареста
Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше забелязан да напуска полицейски участък в автомобил тази вечер, информира "Би Би Си" (BBC).
Черен Range Rover пристигна в полицейския разследващ център в Айлшам около 18:50.
След първоначален опит да влезе през счупена електронна порта, превозното средство изчака около 10 минути, преди да влезе през алтернативна порта.
Минути по-късно се отвори голяма гаражна врата, разкривайки Range Rover-а и друго превозно средство.
Автомобилът премина покрай чакащи репортери, като фотографиите уловиха Андрю, облегнат на задната седалка.
Полицията на Темс Вали потвърди, че Андрю, арестуван по подозрение за злоупотреба с обществена длъжност, е освободен под разследване, предаде Bulgaria ON AIR.
Силите заявиха, че претърсванията в Норфолк са приключили, докато тези в Бъркшър продължават. В момента не са планирани допълнителни изявления.
Коментатори отбелязаха появата на бившия член на кралското семейство и символичното въздействие на снимките, подчертавайки личните и обществените последици за кралското семейство.
Наблюдателите също сравниха реакцията на крал Чарлз на ареста на брат му с начина, по който покойната кралица е реагирала в подобни ситуации, като се има предвид наличието на информация, която тогава не е била достъпна за нея.
Пред резиденцията на Андрю в Ууд Фарм присъствието на медиите се увеличава през целия ден, очаквайки възможното му завръщане. Съобщавани са няколко фалшиви тревоги, но ситуацията остава динамична.
