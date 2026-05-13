Освободиха шефа на ДНСК

Снимка МРРБ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков издаде заповед за освобождаването на инж. Лиляна Петрова от длъжността началник на ДНСК, съобщават от МРРБ.

Решението е оповестено днес, 13 май 2026 г. На нейното място, като временно изпълняващ длъжността, е назначен инж. Георги Даракчиев.

Досегашният началник на строителния контрол инж. Лиляна Петрова заемаше поста от април 2024 година. Очаква се новият временно изпълняващ длъжността Георги Даракчиев да поеме оперативните задачи по координацията и надзора на строителните дейности в страната, следвайки приоритетите на политическия кабинет на МРРБ.

Министър Иван Шишков встъпи в длъжност на 8 май 2026 г., като сред основните му цели бе обявена оптимизация на административните структури под шапката на министерството. Ведомството продължава работата си по текущите обществени поръчки и контрола върху изпълнението на големите инфраструктурни обекти в страната, пише dunavmost.com.

