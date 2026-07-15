Освободиха след разпит областния лидер на ДПС в Бургас

Булфото

Областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков е освободен от полицията в Кърджали, предаде БНР.

Той е бил задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР, като срокът на мярката е изтекъл.

Широков е дал обяснения по преписка, свързана с криминално деяние.

Редактор "Екип на Петел",

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