Освободиха собственика на бара в Швейцария, в който избухна смъртоносния пожар на Нова година

Швейцарски съд съобщи днес, че собственикът на бара, в който избухна пожар на Нова година, може да бъде освободен, след като властите са получили средства за гаранцията му, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Жак Морети и съпругата му Джесика са разследвани по подозрение за извършване на престъпления, включително причиняване на смърт по непредпазливост. Морети беше задържан на 9 януари поради опасения, че може да се укрие. Двамата казаха, че са дълбоко опечалени от трагедията, при която загинаха 40 души, а над 100 бяха ранени, и заявиха, че ще съдействат на прокуратурата.

Съдът е разпоредил мерки за ограничаване на риска от укриване на Жак Морети, включително парична гаранция в размер на 200 000 швейцарски франка (253 485,42 долара), както и задължение да се явява ежедневно в полицейски участък, се казва в изявление.

Швейцарските прокурори досега са разпитали два пъти собствениците на бара, които към момента са единствените заподозрени по случая, съобщиха самите те по-рано днес. Разпитите са продължили по над 10 часа и са обхващали въпроси, свързани с безопасността и ремонтните дейности в бара „Констеласион“, уточни прокуратурата.

Разследващите казаха, че са разпоредили обиски, обезпечили са доказателства и са иззели активи.

