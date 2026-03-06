Освободиха телата на Калушев, Александър Макулев и Николай Златков за погребение

Кадър Фб

След становище на съдебните медици, с постановление на прокурор от ОП – Враца телата на 15-годишния Александър Макулев, 22-годишния Николай Златков и на Ивайло Калушев се освобождават и роднините им могат да ги погребат, съобщи „Гласове“ от източници в разследването по "Петрохан".

Телата на тримата бяха задържани, тъй като прокуратурата е назначила допълнителна експертиза, която да установи времевия порядък на настъпване на смъртта. Резултатите от допълнителната експертиза все още не са изготвени. Тримата бяха открити в кемпер под връх Околчица на 8 февруари.

Според разследващите Макулев и Златков са убити от Калушев с по един куршум в главата, след което той слага край на живота си.

Тъй като родителите на Златков са разделени, но и двамата са наследници, те са уведомени чрез електронно съобщение с оглед уточняване на процедурата по предаване на тялото. Двамата родители имали различни желания относно погребението на младежа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!