Освободиха убиец от затвора и той блудства с 82-годишна жена в дома й

Районната прокуратура в Русе повдигна обвинение на 43-годишен мъж за извършено блудство с възрастна жена. Наказанието, предвидено за това престъпление, е "лишаване от свобода" за срок от 3 до 10 години.

На 19.11.2025 г. в гр. Две могили, обл. Русе, е извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление по отношение на 82-годишна жена, чрез употреба на сила, като деянието представлява особено тежък случай, предаде Дунав мост

Насилникът е осъждан многократно

Само преди една година е изтърпял ефективна присъда от 20 години лишаване от свобода за грабеж с убийство. Преди това е бил осъждан за кражби и закани с убийство.

Възрастната жена е живеела сама в дома си, където е била нападната между 2 и 3 часа през нощта. В момента е настанена в болницата за изследвания и лечение.

С постановление на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура-Русе, на 19.11.2025 г., Б.Ц. е задържан за срок до 72 часа и предстои внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Към настоящия момент по делото са извършени два огледа, разпитан е свидетел и е назначена съдебномедицинска експертиза.

Действията по разследването продължават под ръководството на Районната прокуратура в Русе.

