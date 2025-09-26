Освобождават от автомобили пространството пред катедралата във Варна

Снимка: Булфото

Таксиметровата местостоянка пред Катедрален храм „Успение Богородично“ във Варна ще бъде освободена от пътни превозни средства утре - 27 септември, предупреждават от общината.

Причината е провеждането на традиционната благотворителна инициатива „Аз Вярвам и Помагам“ за събиране на пластмасови капачки.

Ограничението за превозните средства се отнася за часовия диапазон от 6:30 ч. до приключване на мероприятието около 18:30 ч.

След огромния успех на първия в България мобилен пункт за кръводаряване "Аз вярвам и помагам", който организаторите дариха преди точно 2 години в РЦТХ - Варна, решиха да съберат средства и да дарят такъв във всички Районни центрове по трансфузионна хематология в България.

По време на събитието всеки ще може да предаде своите пластмасови капачки в торби, чували или кашони, но не и в туби.

Също така ще може да се предават стотинки и монети от всички възможни номинални стойности (0,01 лв., 0,02 лв., 0,05 лв., 0,10 лв., 0,20 лв., 0,50 лв., 1 лв. и/или 2 лв.) или да си вземе нещо за спомен от големият благотворителен базар, по време на който всеки един събран лев ще отиде на 100% само и единствено в подкрепа и помощ на каузите.

Благотворителна кампания "Аз Вярвам и Помагам" е първата и най-дългогодишна в България за събиране на пластмасови капачки за рециклиране. За десет години - от началото през 2015 г. до 2025 г., са предадени над 370 000 кг капачки и са направени дарения за над 1 000 000 лв с 0 лв. разходи за труд, заплати, бонуси, храна и т.н., казват още организаторите.

До средата на тази година те са дарили над 30 животоспасяващи и скъпоструващи медицински апаратури, оборудване, техника, чисто нови специализирани детски/неонатални линейки, мобилни пунктове за кръводаряване в помощ на цяла България, а плановете са до края на 2025-а да бъдат дарени още два броя чисто нови мобилни пунктове за кръводаряване в София и Плевен.

По време на благотворителният базар ще има:

- вода с кауза от 0,500 литра, 1,5 литра, 5 литра и/или 10 литра

- продукти от спелта (солети, юфка и/или кус-кус с кауза)

- детски солети и хляб с кауза

- вкусни продукти от магазини и пекарна

- различни прибори от бамбук и артикули

- боза с кауза

- натурална козметика и твърди шампоани

- ключодържател, стикер за кола, магнит и пъзел с кауза

- чаша и тениска с кауза

