От „Национален парк Пирин“ отправиха важно предупреждение

Снимка: Дирекция "Национален парк Пирин"

Поради влошаване на метеорологичните условия, падналата снежна покривка и образуваните заледявания вследствие на ниските температури за сезона, Дирекция „Национален парк Пирин“ препоръчва да се избягват преходите в посока заслон „Кончето“ по подсичащата пътека.

От дирекцията посочват във Фейсбук, че в настоящите условия туристите следва да използват зимния билен маршрут, който е препоръчителният вариант за движение през сезона, както и използване на подходяща зимна екипировка.

От Дирекция "Национален парк Пирин" препоръчват на туристите преди тръгване да проверяват актуалната прогноза, да се доверяват на препоръките и съветите на местните хора и да не надценяват собствените си умения и знания, предаде БТА.

