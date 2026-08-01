От 1 август – по-скъпи цигари, по-високи осигуровки за високите доходи и нови правила за държавните служители у нас

Пекселс

От 1 август в сила влиза Бюджет 2026 – с промени в осигуряването, по-високи пътни такси и нови правила за държавните служители. Една от най-съществените промени е увеличението на максималния осигурителен доход – от 2111,64 евро на 2300 евро.

Това ще засегне хората с по-високи възнаграждения, за които ще се увеличи размерът на дължимите осигуровки, както и техните работодатели. От август се повишават и минималните осигурителни прагове за част от икономическите дейности и професии – с 5%. Промяната цели да увеличи приходите в системата на общественото осигуряване, предава bTV.

Нова схема се въвежда и за държавните служители. До този момент осигурителните им вноски се поемаха изцяло от държавата. От 1 август служителите започват да плащат 20% от личните си осигуровки, а държавата ще покрива останалите 80%. Предвижда се през следващите години делът на служителите постепенно да се увеличава.

Промяна има и за самоосигуряващите се. Минималният осигурителен доход за тях се определя на база 620 евро. Това ще се отрази на размера на месечните осигурителни им осигурителна вноски.

От 1 август поскъпват и винетките. Увеличението е с 30%, като по-високите приходи от винетни и тол такси са сред мерките за допълнително финансиране на бюджета.

В същото време част от социалните плащания остават без промяна до края на годината. Не се увеличават размерите на помощите за отглеждане на дете през втората година от майчинството, както и част от семейните помощи за деца.

С преходните и заключителните разпоредби на Бюджет 2026 бяха направени и съществени промени в Кодекса на труда – за определянето на минималната работна заплата и за хората, които работят по-малко от 8 часа на ден. Те обаче влизат в сила от 1 януари 2027 г.

Предвижда се досегашната автоматична формула, според която минималната заплата е 50% от средната брутна заплата за определен период, да бъде заменена с нов ред. Размерът ще се определя от Министерския съвет след консултации със синдикатите и работодателите в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Идеята е новият механизъм да бъде обсъден при подготовката на Бюджет 2027.

При работата на непълно работно време промяната е в отчитането на стажа. Досега, ако служител работи поне половината от установеното за него дневно работно време, този ден се признава за един пълен ден трудов стаж.

Новите текстове предвиждат трудовият стаж да се изчислява пропорционално на реално отработеното време – в часове, а не само по календарни дни.

Това означава, че при работа на четири часа дневно една календарна година няма непременно да се признава като една година трудов стаж. При осемчасова нормална продължителност на работния ден четирите часа ще се отчитат като половин работен ден и приблизително една година работа ще носи шест месеца трудов стаж.

Редактор "Екип на Петел",

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