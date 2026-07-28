От 1 август: Здравната вноска за безработни става 24,81 евро

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От 1 август здравноосигурителната вноска за хората, които сами покриват осигуровките си, се увеличава на 24,81 евро месечно, съобщават от Националната агенция за приходите (НАП).

Промяната важи за лицата, които не получават обезщетение за безработица, не се осигуряват от държавата и не са самоосигуряващи се.

Причината е увеличението на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се - от 550,66 евро на 620,20 евро. По закон лицата, които не са осигурени на друго основание, дължат здравни вноски върху доход не по-нисък от половината на този размер - 310,10 евро, върху който се начислява 8-процентната здравноосигурителна вноска. От 1 август се увеличава и максималният месечен осигурителен доход на 2300 евро, пише novini.bg.

От Приходната агенция напомнят, че здравните вноски се плащат до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Така например вноската за август трябва да бъде внесена най-късно до 25 септември. Лицата, за които възниква задължение сами да се осигуряват, трябва да подадат в НАП и Декларация образец №7 - електронно с ПИК или КЕП, чрез портала на Агенцията, или на място в офис на НАП.

От НАП предупреждават, че здравноосигурителните права се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски в рамките на 36 месеца. Те могат да бъдат възстановени след заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца.

Гражданите могат да проверят здравноосигурителния си статус чрез електронната услуга в портала на НАП или на телефон 0700 18 700, който работи денонощно.

Редактор "Екип на Петел",

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