От 1 август се повишават минималните осигурителни прагове

Пиксабей

От 1 август за назначените на ръководни длъжности осигуровки ще се начисляват върху минимум 936 евро, като в част от секторите са определени и по-високи минимални прагове - 1532 евро за ръководните позиции в производството на кокс и рафинирани нефтопродукти.

В проекта на бюджета на Държавното обществено осигуряване се залага ръст на минималните осигуровки по икономически дейности и квалификационни групи на персонала в диапазона от 12 до 70%, предаде БНР.

Социалното министерство предлага ръст на минималните осигуровки, най-висок при ръководните длъжности. Например почти 1300 евро са определени за ръководители в предприятия за производство и преработка на месо и риба, а в търговията на едро и дребно минималният праг се повишава до 1129 евро. 1100 евро ще бъде в хотелиерството и ресторантьорството, а 1381 евро - за финансовите и застрахователните дейности. В почти всички останали сектори е определена стойност от 936 евро.

За специалистите в икономическите дейности минимумът вече ще бъде 826 евро, а за специалистите и техниците минималната осигуровка ще се прави върху 771 евро. 716 евро ще бъде минималният праг за помощния и административния персонал.

За машинните оператори, монтажниците, квалифицираните работници и сродните на тях занаятчии повишението е до 661 евро.

Минималните осигуровки по професии и икономически дейности не са променяни повече от 10 години, мотивира се Социалното министерство.

Най-големият ръст е при ръководните позиции - до 70%, тъй като в момента ръководители масово се осигуряват на минималната заплата от 620 евро, която е минимумът и за най-нискоквалифицираните служители на позиции, за които не се изисква специална квалификация.

Редактор "Екип на Петел",

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